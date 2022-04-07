Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele - Haberler

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Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu iki üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu iki üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Göllerbaşı ve Varkavik Üs bölgeleri yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri zorlu çalışmaları cep telefonuyla kaydetti.

Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Medya, kar, Güncel, Haberler

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