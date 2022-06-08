Hakkari'de unutulmaya yüz tutan oyunlar yeniden canlandırıldı - Haberler

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Hakkari'de unutulmaya yüz tutan oyunlar yeniden canlandırıldı

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de unutulmaya yüz tutan oyunlar yeniden canlandırıldı

Hakkari'de "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler yörenin geleneksel oyunlarını oynadı.

Hakkari'de "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler yörenin geleneksel oyunlarını oynadı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte unutulmaya yüz tutan eski sokak oyunları "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında yeniden canlandırılıyor.

Bu kapsamda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencileri arasında "bertaşani", "derbani" ve "yakan top" oynandı.

Okul çağındaki çocukların telefon, bilgisayar, tablet bağımlılığını azaltmayı hedefleyen etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, etkinliğe ev sahipliği yapan okul idarecilerine teşekkür etti.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

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