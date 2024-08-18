Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Uluslararası MTB Cup XCO Şampiyonası düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyetleri kapsamında organize edilen uluslararası MTB Cup XCO Şampiyonası, Hakkari'de yapıldı. 50 sporcu katıldığı yarışta dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyetleri kapsamında organize edilen uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası", Hakkari'de yapıldı.

Merzan Mahallesi'nde dört kategoride düzenlenen dağ bisikleti yarışmasına Türkiye ve farklı ülkelerden 50 sporcu katıldı. Oluşturulan 3,5 kilometrelik zorlu parkurda 7 tur yarışan sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği organizasyonda elit erkeklerde Ufuk Baki Taş, elit kızlarda Ekin Ereke, genç erkek ve genç kız kategorilerinde ise Kazakistan'dan Rassul Ruslan ve Zaam Evgeniya birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve protokol üyelerince verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, gazetecilere, kentin doğa sporlarında her geçen adından söz ettirdiğini söyledi.

Kentin büyük bölümünün dağlık alanlardan oluştuğunu belirten Yıldırım, "Uluslararası MTB Cup XCO Şampiyonası'nı buraya aldırdık. Farklı ülkelerden 50 sporcunun katılımıyla yarışmayı yaptık. Sporcular ciddi bir efor sarf etti. Bizler için en önemlisi müsabakanın kazasız, belasız geçmesi. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu ve buna benzer organizasyonları Hakkari'de gerçekleştireceğiz." dedi.

Yıldırım, organizasyonun kentte yapılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na teşekkür etti.

Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarışma Direktörü Mustafa Kocaman da yarışmayı güzel bir organizasyonda tamamladıklarını aktardı.

Teknik iniş ve çıkışların olduğu güzel bir parkurda yarışın yapıldığını ifade eden Kocaman, " Vatandaşların ilgisi vardı. Bu da bizi mutlu etti. 50 sporcumuz parkurda ter döktü. 4 kategoride yarış yapıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

hakkari Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu?
title