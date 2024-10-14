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Hakkari'de U15 ve U17 Kız Milli Takım Seçmeleri Yapıldı

Hakkari'de U15 ve U17 Kız Milli Takım Seçmeleri Yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 'BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada' projesi kapsamında Hakkari'de U15 ve U17 Milli Takım kızları için seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere katılan 30'dan fazla sporcu, teknik ve fiziksel yeteneklerini sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Hakkari'de U15 ile U17 Milli Takım Kızlar seçmeleri yapıldı.

Merzan Futbol Sahası'ndaki seçmelerde, Hakkarigücüspor ve 1936 Hakkari Hayalkent Spor kulüplerinin altyapılarındaki 30'u aşkın sporcu yer aldı.

U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan gözetimde yapılan seçmelerde, iki takıma ayrılan sporcular, çift kale maç oynadıktan sonra değerlendirmeye alındı.

Demirbağ, gazetecilere, söz konusu proje ile futbol ile ilgilenen kız çocuklarının oynadıkları bölgelere göre yeteneklerini tespit edip süreci takip etmek için kente geldiklerini söyledi.

Temel hedeflerinin yetenekli kız çocuklarını milli takımlar havuzuna kazandırmak olduğunu belirten Demirbağ, şunları kaydetti:

"Bugün buradaki seçmelerde 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu çocuklarımız mücadele ediyor. Çocukların hem teknik açıdan futbola yatkınlıklarını hem de taktiksel açıdan neler yapabildiklerini ve fiziksel durumlarını gözlemliyoruz. Çocuklar çok heyecanlılar. Muhtemelen gece de uykusuz kaldılar. Hangi bölgeye gitsek, hangi şehirde olsak bu yaştaki çocuklar bunu hayal ediyor. Biz de onların heyecanına yakından şahitlik ediyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Onların mücadelesi kıyasıya geçiyor. Burada hünerlerini sergiliyorlar."

Seçmelere Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkarigücüspor Teknik Sorumlusu Cemile Timur, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Erol Hanlıgil, antrenörler, bazı futbolcular ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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