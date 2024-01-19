Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın fırlatılışı heyecanla izlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'deki gençlik merkezinde düzenlenen programda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun fırlatılışı heyecanla takip edildi. Vatandaşlar, uzay aracının fırlatılma anında büyük heyecan yaşadı.

Hakkari'de vatandaşlar, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğunu gençlik merkezinde heyecanla izledi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Hakkari'deki gençlik merkezinde kurulan ekrandan takip edildi.

Hakkari Gençlik Merkezinde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, uzay aracının fırlatılma anında heyecanlı anlar yaşadı.

Hakkari Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ramazan Doğular, AA muhabirine, kentte tarihi güne tanıklık etmek amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin en gururlu günlerinden birini yaşadıklarını dile getiren Doğular, "Biz de gençlik merkezinde bu tarihi ana tanıklık ettik. Bu tür gelişmeler gençlerimizin önünü açacak, onları cesaretlendirecek. Ülkemizin teknoloji alanında gelişmesini sağlayacak. Öğrencilerimiz de buradaki programa katıldı. Astronotumuz inşallah ailesine sağ salim kavuşacak. Vatanımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Hakkari İl Sorumlusu İshak Biçer ise bugün Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuk yaptığını belirtti.

Tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren Biçer, bu gururu ülkeye yaşatan herkese teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Hakkari Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title