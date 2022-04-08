Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Polis Haftası'nı kutlayarak, 3 yıl emniyet teşkilatında çalıştığını ve bundan gururla bahsettiğini söyledi.

Polis Teşkilatının, her zaman huzurun ve asayişin sağlanmasında, terör, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, trafiğin düzenli işlemesinde, çocuk ve kadınların korunmasında büyük çabası ve fedakarlığı olduğunu belirten Akbıyık, binlerce polisin vatan savunmasında ve terörle mücadelede şehit, gazi olduklarını ifade etti.

Kentte güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu huzur ortamının hakim olduğunu dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu hayatın oluşmasında köylerde, kırsalda jandarmamızın, hudutlarda askerlerimizin, şehirlerimizde polislerimizin büyük emeği var. Hakkari'de artık Allah'a şükür hiçbir çocuğumuz terör örgütüne gitmiyor. Terörist kalmadı. Yani Malatya, Afyonkarahisar, Elazığ, Bursa nasılsa Hakkari de artık enerjisini daha güzel işlere, gelişmeye, kalkınmaya harcıyor. Hakkari eğitimle, sporla başarılarıyla anılıyor bugün."

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da bu anlamlı günü, kentin her mahalle ve sokağının daha güvenli ve huzurlu olması için büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıyla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Polislik kolay bir meslek değildir. Zira hep kötülük ve kötülerle mücadele edersiniz. Ancak bizi güçlü kılan sonsuz bir iman, vatan, millet aşkı ve bu toprakların kültürüdür." diye konuştu.

Sanatçıların Polis Haftası'nı kutlamalarına ilişkin dileklerinin yer aldığı gösterimin ardından şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in anısına şiir okundu, polis kıyafeti giyen çocuklar farklı birimlerde görevli polisleri canlandırdı.

Polislerin başlarından geçen bazı olayları anlattığı ve meslekleriyle ilgili zorluk ve heyecanı dile getirdikleri "İyi ki" adlı belgesel gösteriminin yer aldığı programda, Emniyet Müdürlüğü personeli ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, müzik dinletisi sundu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Can Kara, bazı kurum amirleri, polisler ve aileleri katıldı.