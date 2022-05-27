Hakkari'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında söyleşi yapıldı - Haberler

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Hakkari'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında söyleşi yapıldı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında söyleşi yapıldı

Hakkari'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen söyleşide şef Şükrü Güneş, öğrencilere Türk mutfağı kültürü ve yemeklerini anlattı.

Hakkari'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen söyleşide şef Şükrü Güneş, öğrencilere Türk mutfağı kültürü ve yemeklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'da "Türk Mutfağı" konulu söyleşi düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Müdürlüğünde görevli şef Şükrü Güneş, yaptığı sunumda katılımcılara eski Türk devletleri, Osmanlı Devleti ile modern Türk mutfağı ve yemeklerin tarihiyle ile ilgili bilgiler verdi.

Hakkari yöresine ait mutfak kültürü ve yemekleri konusunda da katılımcıları bilgilendiren Güneş, programın aşçı adayı öğrenciler için faydalı olduğuna inandığını belirtti.

Programa Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Turizm, Güneş, Türk, Güncel, Haberler

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