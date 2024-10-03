Hakkari'de Turizmde Rekor Artış: 150 Bin Ziyaretçi Hedefi

Kavuştuğu huzur ve güven ortamı sayesinde doğaseverlerin ve kayak tutkunlarının gözde rotalarından biri haline gelen Hakkari, son yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kışın kayak merkezi, yazın da doğal güzellikleriyle öne çıkan, yürütülen çalışmalar ve düzenlenen festivallerle sosyal hayatın her geçen yıl canlandığı Hakkari, turizmden de hak ettiği payı almaya başladı.

Yaylaları, yüksek rakımlı dağları, şelaleleri, buzulları ve göletleriyle doğa turizminin önemli destinasyonlardan biri haline gelen kent, sağlanan huzur ve güven ortamının yanı sıra yürütülen tanıtım çalışmaları sayesinde konuk ettiği turist sayısını önemli oranda artırdı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, Hakkari'de 2002-2016 yılları arasında 47 bin 625 olan ortalama turist sayısı, 2017-2023 yılları arasında 101 bin 336'ya ulaştı ve gelen toplam turist sayısında yüzde 112,78 artış yaşandı.

Yılın ilk altı ayında kenti 2 bin 501'i yabancı 42 bin 753 turist ziyaret ederken, bu sayı geçen yılın aynı döneminde 38 bin 742 olarak kayıtlara geçti.

"Yıl sonunda turist sayısında 150 bini geçmeyi hedefliyoruz"

Cennet ve Cehennem Vadisi'ni gezen turistlerle bir araya gelen Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, 2017'den bu yana kente gelen ve konaklayan turist sayısında önemli bir artışın yaşandığını söyledi.

Kentte duyulan ilgiden memnuniyet duyduklarını ve misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Ağacanoğlu, "2017'den bu yana oranlara baktığımızda, Hakkari'ye gelen turist sayısının 2002-2016 yıllarına göre yüzde 112,78, geceleme sayısının da yüzde 138 arttığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde turistik tesis sayısının yüzde 80 ve yatak kapasitesinin de yüzde 75 arttığını görebiliyoruz. Huzur ortamıyla beraber turistlerin buraya gelmesi bizi memnun ediyor." dedi.

Kentin turizm alanında hak ettiği değeri görmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin yatırım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ağacanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl kente gelen doğaseverlerin Cennet Cehennem Vadisi'ne, Cilo Sat Gölleri'ne, Berçelan Yaylası'na, Kaval ve Marinus şelalelerine, bölgenin doğal güzelliklerine ilgi gösterdiğini ve turist sayısının daha da arttığını gözlemleyebiliyoruz. İlk 6 ayda gelen turist sayısı 42 bin 750 civarında. Geceleme sayısı ise 70 bin 451. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 38 bin 700 civarında turist gelmişti. Temmuz ve ağustosta burada önemli bir turist yoğunluğunu gözlemledik. Her yıl bir önceki yılın rekorunu kırıyoruz. Hakkari bu anlamda gelişiyor. Gelen insanlar aynı zamanda turizm elçiliği de yapıyor. Gezdikleri yerleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu da kentin tanıtımına katkı sunuyor."

Turizme ilişkin rakamların her geçen sene arttığını belirten Ağacanoğlu, "Bu da bizim motivasyonumuzu yükseltiyor. Yıl sonunda turist sayısında 150 bini geçmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Buradaki güzellikler tarif edilecek gibi değil"

Çanakkale'den gelen Ufuk Kurtuluş, ülkede birçok şehri gezdiğini, şimdi de Hakkari'nin güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Hakkari'nin coğrafyasına hayran kaldığını anlatan Kurtuluş, "3 gündür buradayım. Bölge çok güzel. Cilo Buzulları'na çıktım. Sat Gölleri'ne de gideceğim. Cennet Cehennem Vadisi o kadar güzel ki ülkemde gezdiğim en güzel yerlerden biri. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim." dedi.

İstanbul'dan gelen Cem Şahin, 2 gündür kenti gezdiklerini dile getirerek, "Burayı sosyal medyadan gördük. Cilo Buzulları'na çıktık. İnanılmaz güzel bir doğa. Belki nüfusumuzun yüzde 85'inden fazlasının bundan haberi bile yoktur. Turizm elçilerinin buranın tanıtılması konusunda daha çok sorumluluk alması lazım. Burası gayet güvenli. Hiçbir sorun olmadı. Buradaki güzellikler tarif edilecek gibi değil ancak görülmesi gerekir." diye konuştu.

İzmir'den gelen Sevgi Bilge de seyahat etmeyi çok sevdiğini, 35 ülkeyi dolaştığını söyleyerek, "Haberlerden ve sosyal medyadaki paylaşımlardan burayı çok merak etmiştim. Şimdi geldim ve çok beğendim. Hakkari'de gece çıkıp sokakta dolaştım, çok rahattım. Hiçbir sorun yaşamadım." ifadelerini kullandı.