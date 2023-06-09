Hakkari'de 'turizm geliştirme toplantısı' yapıldı

Hakkari'de İl Turizm Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kentin turizm ve tanıtımına ilişkin eylem plan görüşüldü, ilgili kurumların temsilcileri sunum yaptı.

Toplantının ardından Kasımoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Destinasyon Direktörü Mehmet Aydın Demir ve beraberindekiler, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ağacanoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kültür ve Turizm" adlı kitabı Akbıyık'a takdim etti.