Hakkari'de trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyündeki Kerem Ağa Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PC 3426 plakalı Mercedes marka otomobille plakası öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Perişan Akçelik ve Adalet Safalı hayatını kaybederken, Erdal Safalı ve Cihan Akçelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan ilk müdahalelerin ardında Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede Cihan Akçelik yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Haberi duyan akraba ve sevenleri Yüksekova Hastanesine gelerek sinir krizi geçirdi. - HAKKARİ