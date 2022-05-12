Hakkari'de trafik kazasında ölen polisin cenazesi Sivas'ta defnedildi - Haberler

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Hakkari'de trafik kazasında ölen polisin cenazesi Sivas'ta defnedildi

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Hakkari'de trafik kazasında ölen polisin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın (25) cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın (25) cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Kılıç için Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

Törene, Kılıç'ın ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kılıç'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

Dün Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Kılıç'ın, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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