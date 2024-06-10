Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden matematik öğretmeni için okulda hüzün

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın görev yaptığı okulda hüzün yaşanıyor.

Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın görev yaptığı okulda hüzün yaşanıyor.

Kent merkezindeki Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen programda, mesai arkadaşları ve öğrencileri, Yıldız'ın masasına fotoğrafını bıraktı, çiçeklerle süsledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Naci Atan, geçen yıl kente atanan Yıldız'ı trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Atan, "Öğretmenimizin polis memuru olan eşinin de şu anda tedavisi sürüyor. Ona da acil şifalar diliyoruz. Ayşe öğretmenimiz bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin gönlünde taht kurmuştu." dedi.

Dün, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu polis memuru Cihat Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız ağır yaralanmıştı.

Ayşe Koç Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ayşe Koç Hakkari trafik Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
title