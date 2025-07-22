Hakkari'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki hafif ticari araç, Üzümlü Köyü yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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