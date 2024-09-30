Hakkari'de Trafik Denetimleri Sürüyor
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkdağ köyünde sürücü ve yolcuların güvenli seyahat etmeleri için denetim yaptı. Ekipler, emniyet kemerinin önemini vurgularken, çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla trafik boyama kitabı dağıttı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kırıkdağ köyünde denetim yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler sürücülerin sağlıklı ve huzurlu şekilde seyahat yapmaları, yolcuların gidecekleri yere güvenli ulaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Kırıkdağ köyünde denetim yapan ekipler, araçlarda sürücülerin kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.
Sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi konusunda bilgi veren ekipler, çocuklara küçük yaşta trafik kurallarını öğrenip uygulamaları için trafik boyama kitabı dağıttı.