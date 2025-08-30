Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen kazada, tır ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Hakkari-Van kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile 65 NK 458 plakalı pikap çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, hayatını kaybeden 3 kişinin araçtan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, trafiğin kontrollü ilerlemesini sağlıyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
