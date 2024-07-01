Hakkari'de tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Hakkari'de tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kent girişindeki Sere Sola mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 64 BD 169 plakalı tır ile 01 ATF 712 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada devrilen tırın sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ile minibüsün sürücüsü yaralandı.
AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişlerine açıldı.