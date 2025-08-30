Hakkari'de TIR ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen kazada bir TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

HAKKARİ- Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.