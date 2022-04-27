Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, örgütün kullandığı sığınakta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, piknik tüpü, güneş paneli, sırt çantası, akü ve çeşitli yaşam malzemesinin imha edildiği belirtildi.

Sığınaktaki arama tarama faaliyetinde, 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği vurgulandı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Metamfetamin, Hakkari, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title