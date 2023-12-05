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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli Mersin'de tutuklandı

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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Mersin'de tutuklandı. Şüphelinin İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Hakkari'de terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Mersin'de tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği belirlenen M.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından yakalama kararı çıkarılan ve basit yaralama suçundan kaydı bulunan M.Ç'nin İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla M.Ç, Hakkari'de gözaltına alındı.

Mersin'e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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