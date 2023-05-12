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Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kazan Vadisi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınakta Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, 3 BKC namlusu ve 1559 mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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