Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncel Haberler
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kazan Vadisi kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınakta Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, 3 BKC namlusu ve 1559 mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel