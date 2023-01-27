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Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi

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Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Alandüz bölgesinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Onbaşı İlhan Sarıoğlu 2023/02 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 60 milimetrelik 3 havan mühimmatı, el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği, 33 pil bloğu, 50 metre kablo, 2 DVD player ve 3 sırt çantası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari PKK Güncel Haberler

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