Hakkari'de Terör Operasyonlarında 28 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hakkari'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Hakkari'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, kent genelinde yürütülen çalışmalarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel