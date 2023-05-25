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Hakkari'de Terör Operasyonlarında 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hakkari'de Terör Operasyonlarında 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Hakkari'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, kent genelinde yürütülen çalışmalarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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