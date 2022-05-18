Hakkari'de tarihi geçmiş ürün bulunan bazı marketlere ceza verildi - Haberler

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Hakkari'de tarihi geçmiş ürün bulunan bazı marketlere ceza verildi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de tarihi geçmiş ürün bulunan bazı marketlere ceza verildi

Hakkari'de tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen bazı marketlere ceza verildiği bildirildi.

Hakkari'de tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen bazı marketlere ceza verildiği bildirildi.

Hakkari Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, belediye ekipleri, zincir market ve diğer iş yerlerinde tarihi geçmiş ürün, fiyat stokçuluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenen bazı marketlere cezai işlem uyguladı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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