Hakkari'de Tarihi Eser Niteliğinde Malzemeler ve Dedektör Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde malzemeler ve dedektör ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarihi eser niteliğinde malzemeler ve dedektör ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçemizde bulunan bir ikamette yapılan arama sonucu 3 adet metal para, 4 adet metal obje, 2 adet yüzük, 1 adet bilezik, 5 adet metal kemer parçası ve 3 adet dedektör ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ