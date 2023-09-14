Hakkari'de spor kulüplerine destek ziyareti

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Hakkari Başkanlığı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Hakkarigücüspor ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ölmez Madencilik Hakkari ZAP Spor'a moral ziyaretinde bulundu.

ASKF İl Başkanı Erol Hanlıgil ve yönetim kurulu üyeleri, Merzan Futbol Sahası'nda çalışmalarını sürdüren iki takımı ziyaret ederek futbolcu ve antrenörlerle sohbet etti.

Sporculara tatlı ikramında bulunan Hanlıgil, kentteki bütün kulüplere destek sunmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ölmez Madencilik Hakkari ZAP Spor'un Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor ile eşleştiğini belirten Hanlıgil, şunları kaydetti:

"Hafta sonu maçınız var. Biz de federasyon olarak bu maçta ve bundan sonraki süreçte başarılı olmanız için yanınızda olacağız. Bir seri yakalarsınız çok iyi yere gidersiniz. Birkaç maç kaybederseniz moraliniz bozulur. Asıl önemli olan kişinin kendisini kısa sürede toparlamasıdır. Umarım 12 Bingöl Spor maçından başlamak üzere Bölgesel Amatör Lig'de de iyi bir süreç yakalarsınız. Biz de sizi olabildiğince destekleriz."

Hanlıgil, Hakkarigücüspor'a da moral ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, bundan sonraki maçlarda başarı temennisinde bulundu.

Oyuncular ve antrenörler de ziyaretten dolayı Hanlıgil ve beraberindekilere teşekkür etti.