Hakkari'de spor camiasından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Hakkari'de spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayrakları ve dövizlerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonu önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Hakkari Temsilcisi Erol Hanlıgil, İsrail'in yıllardır yaptığı saldırılar sonucu binlerce Filistinlinin şehit olduğunu söyledi.

İsrail ablukası nedeniyle binlerce Filistinli'nin kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğini belirten Hanlıgil, şunları kaydetti:

"1948'den itibaren planlı yayılma faaliyetleriyle İsrail vahşeti, yavaş yavaş bir kanser hücresi gibi yayıldı. Yıllardan beri toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Gazze'de su, elektrik, temel tüketim maddelerine ulaşılamıyor. İnsani yardımlara İsrail tarafından izin verilmiyor."

Filistinlilerin ölüme terk edildiğini ve emperyalist ülkelerin bu vahşeti izlemekle yetindiğini aktaran Hanlıgil, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in aldığı hiçbir kararı uygulamadığını, pervasız bir şekilde zulmünü sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Hanlıgil, şunları kaydetti:

"Savaşın bile kuralları vardır. Hastaneleri vuramazsın, kadın ve çocukları öldürmezsin. Fakat İsrail her dönem insani değerlerden bile yoksun ve zalim bir ülke olduğunu göstermiştir. Bugün İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan mazlum Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanıdır. Bizler biliyoruz ki haksızlıkların karşında susan dilsiz şeytandır. İşte bugün burada Hakkari spor camiası olarak Hakkari'deki tüm paydaşlarımızla, Filistin'de yaşanan vahşeti bir nebze de olsa duyurmak için buradayız. Hakkari halkı ve gençliği bugüne kadar hiçbir haksızlığa sessiz kalmamıştır ve kalmayacaktır. İsrail'in düzenlediği hastane saldırısında da yüzlerce hasta, çoluk çocuk, sağlık personeli hayatını kaybetti. Savaş suçu işleyen İsrail artık durdurulmalıdır."

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da katıldığı açıklamanın ardından grup, "kahrolsun İsrail" sloganları atarak tekbir getirdi.