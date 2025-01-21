Hakkari'de Soğuk Havaya Rağmen Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Hakkari'de belediye ekipleri, kış şartlarının zorluklarına rağmen su ve kanalizasyon altyapısı için yoğun çalışmalar yürütüyor. Donmuş borular ve tıkanıklıklar onarılıyor.
Hakkari'de belediye ekiplerinin su ve kanalizasyon altyapı çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, soğuk havaya rağmen çalışma yürütüyor.
Kış şartlarının altyapıya zarar verdiği noktalarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, donan boruları ve tıkanan kanalizasyon hatlarını onardı.
Soğuk havaya rağmen çalışmalarına devam eden ekipler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.