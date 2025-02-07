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Hakkari'de Soğuk Hava ve Buzlanma Etkili Oluyor

Hakkari'de Soğuk Hava ve Buzlanma Etkili Oluyor
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Hakkari'de kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Buzlanma nedeniyle yollarda kontrollü ilerlenirken, belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Hakkari'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı yollarda buzlanma nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanma nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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