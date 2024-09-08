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Hakkari'de Diyarbakır Anneleri İçin 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterildi

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Hakkari'de, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan 'Sesler ve Yüzler' filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından yapımcı Orhan Miroğlu, katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi. Miroğlu, acının sınır tanımadığını ve terörün toplumda yarattığı etkilere dikkat çekti. Programa, evlat nöbeti tutan aileler, Hakkari Valisi, il emniyet müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, gösterimin ardından katılımcılarla söyleşi yaptı.

Acının ve gözyaşının renginin olmadığını belirten Miroğlu, şunları kaydetti:

"Şehit aileleri olsun, Diyarbakır anneleri olsun, çocukları dağa kaçırılmış aileler olsun, toplumun her kesiminde zarar gören, Türkiye'nin bu 40-45 yıllık şiddet ve terör döneminden zarar gören ailelerimizin arasında bir duygusal bağ ve birbirini anlama, empati duygusu oluşuyor. Bence karşımızdaki düşmanın, terörün sahiplerinin en çok ürktüğü şey budur. Sadece Türkiye'de de değil bu örgüt Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta da normal gelişmesi gereken hemen hemen bütün siyasi süreçlerin önünde ciddi bir engel. Kimse onlarla mutlu değil."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te, Kürt toplumundan ve seçmeninden gördüğü desteğe inanıp güvenerek bir adım attığını fakat "çözüm süreci"nin istismar edildiğini dile getiren Miroğlu, süreç istismar edilmeseydi Türkiye'de tarihin çok farklı gelişebileceğini aktardı.

Programa, evlat nöbetinde yer alan anne ve babaların yanı sıra Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensupları, kurum amirleri, yönetmen Yasemin Çekiç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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