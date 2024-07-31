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Hakkari'de Serinlemek İsterken Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 13 yaşındaki Yahya Töre, serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen köylüler tarafından sudan çıkarılan Töre, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Yahya Töre (13), serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Korgan köyü yakınındaki derede meydana geldi. Yahya Töre, serinlemek amacıyla suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine köylüler olay yerine gelerek Yahya'yı bulup sudan çıkardı. Durak Sağlık Merkezi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yahya Töre, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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