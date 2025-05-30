Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Merkez İhsaniye Camisi'nde düzenlenen programda mevlidin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemine değinerek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Programa, şehit aileleri, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İçişleri Bakanlığı Güvenlik Korucuları Daire Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim Çelebi, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Hakkari Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Yıldırım Öztepe ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çelik, ardından Suüstü köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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