Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler söylendi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit ile katılımcılar, şehitler için dua etti.

Katılımcılara ikramlarda bulunulan programa polis ve askerler ile kent sakinleri katıldı.