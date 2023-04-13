Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

Güncel Haberler

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler söylendi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit ile katılımcılar, şehitler için dua etti.

Katılımcılara ikramlarda bulunulan programa polis ve askerler ile kent sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Polis Haftası Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title