Hakkari'de şehit yakınları iftarda bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de şehit yakınları, Valilik tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Orduevinde düzenlenen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Masaları gezerek ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diledi.

İlk iftarda şehit yakınlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akbıyık, şehit ailelerini çok önemsediklerini ve her zaman onların yanında olduklarını aktardı.

Akbıyık'ın çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler dağıttığı programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar katıldı.