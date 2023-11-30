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Hakkari'de şehit Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu

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Hakkari'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

Hakkari'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacı İsmail Demirci Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesinin ardından program sona erdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehidin ailesine sabır dileyerek, şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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