Hakkari'de şehit güvenlik korucularının ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çeşitli tarihlerde şehit olan 21 güvenlik korucusunun ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.

Akbıyık, yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Türkiye'de en çok şehit verilen illerinden başında geldiğini belirtti.

Her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"370'ye yakın güvenlik korucusu şehidimiz var, vatandaşlarımız var. Yine burada binlerce asker, jandarma ve polis şehidimiz var. Çocuklarımızın, ailelerimizin daha iyi şartlarda hayatını sürdürmesi, daha iyi eğitim alması, daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu olması için bu şehitler verildi. Şehit olmak herkese nasip olmaz. Sizler şehitlerimizin devlete emanetisiniz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımız, bizler, polisimiz, jandarmamız şehit yakınlarının en iyi şartlarda hayatlarını sürmesi için her zaman onların yanında. Şehit yakınlarımız bizim için çok değerlidir."

Daha sonra şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim eden Akbıyık, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Törene katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Aile ve sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya da şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.