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Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz edildi

Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz edildi

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AK Parti Hakkari Başkanlığından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz edildiği bildirildi.

AK Parti Hakkari Başkanlığından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz edildiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenler yerine oy kullanıldığı, sandık sayım, döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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