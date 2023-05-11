Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.