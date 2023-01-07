Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de şarampole devrilen araçtaki 4 sporcu ve antrenör yaralandı

Güncel Haberler

Hakkari'de şarampole devrilen araçtaki 4 sporcu ve antrenör yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 sporcu ve antrenör yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 sporcu ve antrenör yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen kickboks antrenörünün idaresindeki 06 CBV 378 plakalı hafif ticari araç, Narlı köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 4 sporcu, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından hastaneye giden Kaymakam Hasan Kurt, ziyaret ettiği yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurca Tragger Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title