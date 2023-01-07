Hakkari'de şarampole devrilen araçtaki 4 sporcu ve antrenör yaralandı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 sporcu ve antrenör yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 sporcu ve antrenör yaralandı.
İsmi öğrenilemeyen kickboks antrenörünün idaresindeki 06 CBV 378 plakalı hafif ticari araç, Narlı köyü yakınında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 4 sporcu, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kazanın ardından hastaneye giden Kaymakam Hasan Kurt, ziyaret ettiği yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Güncel