Hakkari'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketleri Yasaklandı

Hakkari'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketleri Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle il genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak yasaklanmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalığın özellikle büyük ve küçükbaş hayvanlarda ölümcül olabileceği vurgulandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketleri geçici olarak yasaklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edildiği anımsatıldı.

Bu hastalığın insanlarda rahatsızlığa sebep olmadığı ancak büyük ve küçükbaş hayvanlarda, özellikle de oğlak ve buzağılarda ölüme yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Karantina, hastalığın yayılmasını engellemek için alınmış bilimsel bir tedbirdir. Bu kurallara uymak, sadece hayvanlarımızı değil aynı zamanda çevremizi ve geçim kaynaklarımızı korumaktır."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Zelenski Türkiye'den ayrıldı! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

Zelenski de işi heyetlere bıraktı! İstanbul'daki zirvede tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor

Yılın transfer sürprizi: Terim, Kocaelispor'dan Arabistan'a alıyor
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Müthiş maç! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli oldu
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.