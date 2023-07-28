Hakkari'de Samanlık Yangını: 20 Bin Bağ Ot Kül Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 20 bin bağ ot kül oldu. Yangın, Çevreli köyünde yaşayan Şefik Karataş'a ait samanlıkta meydana geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 20 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çevreli köyünde yaşayan Şefik Karataş'a ait samanlıkta meydana geldi. Öğlen sularında çıkan yangın korkuya neden olurken, yangını gören köy sakinleri Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, çıkan yangın sonucu Karataş ailesine ait 20 bin bağ ot kül oldu.

Karataş ailesi ise kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti. - HAKKARİ