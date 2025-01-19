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Sokak köpeklerinin öldürdüğü küçük kızla ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama

Sokak köpeklerinin öldürdüğü küçük kızla ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecek"
Hakkari Yüksekova'da, 12 yaşındaki Eslem Teker'in, sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bu sorunun, toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş, sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler."
Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildiren İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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