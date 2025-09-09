Hakkari'de Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Düzenlendi

Hakkari'de Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programında sunumlar yapıldı.

Çocuklara "sağlık elçisi" belgesi verilmesinin ardından okulun bahçesinde öğrencilere, 112 acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, Ulusal Medikal Kurtarma, aile hekimliği, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.