Haberler

Hakkari'de Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Düzenlendi

Hakkari'de Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlık konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 'Sağlık elçisi' belgesi verilen çocuklar, sağlık hizmetleri ve kişisel hijyen gibi konularda bilgilendirildi.

Hakkari'de Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programında sunumlar yapıldı.

Çocuklara "sağlık elçisi" belgesi verilmesinin ardından okulun bahçesinde öğrencilere, 112 acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, Ulusal Medikal Kurtarma, aile hekimliği, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi

Milli boksörümüz diskalifiye oldu! Nedeni bir hayli garip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.