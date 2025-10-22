Hakkari'de Sağanak, Yüksek Kesimlerde Kar Yağışına Dönüştü
Hakkari'de etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü. Vatandaşlar, olumsuz koşulara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Hakkari'de dün başlayan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Yağışın ardından 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı, çevresindeki dağlar ve yüksek bölgeler beyaza büründü.
Kentte yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel