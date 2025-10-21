Hakkari'de Sağanak Yağış Yollarda Su Birikintilerine Neden Oldu
Hakkari'de gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. Karayolları ekipleri, biriken taşları temizlemek için harekete geçti.
Hakkari'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Gece başlayan yağış, sabah saatlerinde zaman zaman etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Sere Solan mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, yağmur suyuyla sürüklenip yolda biriken taşları iş makinesiyle temizledi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel