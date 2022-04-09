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Hakkari'de sağanak ve dolu etkili oldu

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de sağanak ve dolu etkili oldu

Hakkari'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

Dünden bu yana sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkisini gösterdi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan kentte Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini devam ettiriyor.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Güncel, Haberler

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