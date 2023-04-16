Hakkari'de sağanağın zarar verdiği yollarda onarım çalışması başlatıldı

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçesinde sağanak nedeniyle hasar gören yol ve köprülerin onarılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçesinde sağanak nedeniyle hasar gören yol ve köprülerin onarılması için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Özel İdaresi ekipleri, yağış nedeniyle zarar gören, bazı noktalarda çökmeler meydana gelen Konur grup köy yoluna çalışma yürüttü.

Ekipler, Derecik ilçesindeki Yeşilova köprüsünde de onarım çalışması yaptı.