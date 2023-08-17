Hakkari'de risk altındaki çocuklar için saha taraması yapılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, risk altında bulunan çocukları korumak ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla sosyal hizmet modelleri geliştiren il ve ilçelerinde saha taraması yapıyor.

'Çocuklar Güvende Programı' ile Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) çocuk birimlerinde görevli meslek elemanları ve Aile Sosyal Destek Programı ( Asdep ) personelleri, sokakta yaşayan ve veya çalıştırılan çocukların; yaşadıkları ortamlarda; ihmal, istismar, sömürü ve kötü davranışa maruz kalan, aile veya yasal yakınlarıyla bağları kısmen ya da tamamen kopmuş, risklere karşı kendilerini koruyamayan çocukları tespit ediyor. Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerinde psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından kurulu "Mobil Çocuk Ekipleri" oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte zaman zaman sokakları inceleyerek, sokakta yaşayan, dilendirilen ve/veya çalıştırılan çocukları tespit eden "Mobil Çocuk Ekipleri" aileler ile ilgili sosyal inceleme çalışması yapıyor.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya "Çocuklar Güvende Programı" ile SHM'lerdeki çocuk birimlerinde görevli meslek elemanları ve ASDEP personelleri tarafından izlemeye alınanlar arasında olduğunu söyledi. Kaya, "Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında iken korunma veya bakım tedbir kararı kaldırılarak ailesine teslim edilenler, mobil ekipler tarafından sokakta çalıştığı tespit edilen ya da infaz indirimi ile cezaevinden çıkan çocuklar da bulunuyor. Ayrıca, koruma ve bakım altında bulunan çocukların aileleri yanında kalan kardeşleri de ekipler tarafından izleniyor. Bu çerçevede Yüksekova ilçemiz genelinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Mobil Ekibi Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Personeli ile birlikte sokakta çalışan/çalıştırılan, suça sürüklenen, ihmal ve istismar riski olan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyulan çocuklara yönelik olarak çalışmalarına devam etmektedir" dedi. - HAKKARİ