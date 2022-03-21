Hakkari'de Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Hakkari'de "baharın müjdecisi" olan Nevruz Bayramı çeşitli etkinlikle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen etkinlikte nevruz ateşini Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaktı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Akbıyık, ateşin üzerinden atladı, vatandaşlarla halay çekti.

Kurumun konferans salonunda devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, nevruzun baharın habercisi olduğunu ve her yıl coşkuyla kutlandığını söyledi.

Bayramların karşılıklı sevgi ve saygının, milletçe bir arada, kardeşçe yaşamanın, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaşandığı önemli günler olduğuna vurgu yapan Ağacanoğlu, nevruzun bolluk ve bereketi simgelediğini aktardı.

Öğretmenlerin müzik dinletisi sunduğu ve folklor ekibinin halk oyunları gösterisiyle son bulan programa vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Şemdinli

Şemdinli ilçesinde kaymakamlık ve belediye, spor salonunda nevruz etkinliği düzenledi.

Programda halat çekme ve kaşıkla yumurta taşıma yarışı gerçekleştirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaymakam Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, kurum amirleri, polis, asker ve vatandaşlar halay çekti. Ardından belediye tarafından katılımcılara yemek ve tatlı ikram edildi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, nevruzu coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Biz burada polisimizle, askerlerimizle vatandaşlarımızla birlikte halay çekerek nevruzu kutladık. Bu bayram vesilesiyle diyoruz ki Şemdinli'de artık huzur var. Buradan ülkemize ve vatandaşlarımıza bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar da etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Çukurca

Çukurca ilçesinde de kaymakamlık ve belediyenin, Cumhuriyet Mahalesi'ndeki Saran Spor Salonu bahçesinde düzenlediği etkinlikte, nevruz ateşini Kaymakam Hasan Kurt yaktı. Demirin dövülmesinden sonra salonda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Kurt, vatandaşların bayramını Türkçe ve Kürtçe kutladı.

Ardından kaşıkla yumurta taşıma, çuval ve halat yarışmaları ile yumurta tokuşturma oyunu oynanan etkinlikte, katılımcılar Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Hasan Parlak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.