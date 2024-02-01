Hakkari'de rahatsızlanan 8 günlük bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan 8 günlük bebek, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde metabolik asidozu tanısı konulan bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Hakkari'ye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan 8 günlük bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.