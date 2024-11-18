PTT Şehitleri Anısına Hakkari'de Kütüphane Açıldı

Ptt Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından PTT şehitlerinin anısına Hakkari'deki bir okula kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Karşıyaka İlk ve Ortaokulu'nun giriş katında kurulan ve 2 bini aşkın kitabın bulunduğu "PTT Şehitleri Kütüphanesi"nin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, eğitime katkı sunan herkese teşekkür etti.

PTT çalışanlarının katkılarıyla okula kütüphane kazandırıldığını belirten Yılmaz, "Hedefleri gerçeğe dönüştürmek için okumak lazım. Bu kütüphanemiz de hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için. Çocuklarımız için ideal bir mekan oldu." dedi.

PTT-DER Başkanı Mustafa Bayraktar da okulda PTT şehitlerinin anısına kurdukları kütüphanenin ülke genelinde açtıkları 25. kütüphane olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bundan onur duyuyoruz. Bizler bu vatanın yetiştirdiği evlatlarız. Bu okullarda okuduk, memur olduk. Vatanımıza, devletimize borcumuz var. Bu borcumuzu ödemek için Hakkari'ye geldik. Samsun, Adıyaman ve Mersin'den toplanıp buraya gelerek kütüphanemizin hazırlığını yaptık. Bu kütüphanede vatanına, milletine, devletine, bayrağına, dinine hayırlı evlatlar yetişmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Programa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol üyeleri, açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.